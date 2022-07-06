Врач рассказала, как готовить окрошку, чтобы она была полезной

Замглавврача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова рассказала, что чтобы приготовить хорошую полезную окрошку, следует использовать вареное мясо курицы или говядины, класть больше зелени, не счищать шкурку с огурцов, а также использовать минимум соли. Заправлять окрошку лучше кефиром низкой жирности, таном, айраном или домашним квасом. Об этом сообщает URA.RU.
«Есть несколько советов по приготовлению полезной окрошки: не счищайте шкурку с огурцов! В ней содержится большое количество клетчатки, благодаря которой овощ переваривается два часа, что дает длительное насыщение. А без шкурки огурец пролетает пищеварительный тракт за 20 минут. Кладите как можно больше зелени. Много зелени — много клетчатки и витаминов», — рассказала Половодова.
По ее словам, следует использовать вареное, а не обработанное мясо или колбасу. Также в блюдо следует добавлять минимальное количество соли, а лучше не солить окрошку вовсе.
Ранее бренд-шеф ресторана Uhvat Виктор Белей рассказал «Газете.Ru», что для приготовления кваса для окрошки потребуются корки бородинского или пшеничного хлеба, сахар и вода.