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1 час назад

Врач рассказала, как готовить окрошку, чтобы она была полезной

Газета.Ru

Замглавврача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова рассказала, что чтобы приготовить хорошую полезную окрошку, следует использовать вареное мясо курицы или говядины, класть больше зелени, не счищать шкурку с огурцов, а также использовать минимум соли. Заправлять окрошку лучше кефиром низкой жирности, таном, айраном или домашним квасом. Об этом сообщает URA.RU.

Врач рассказала, как готовить окрошку, чтобы она была полезной
Фото: Газета.руГазета.ру

«Есть несколько советов по приготовлению полезной окрошки: не счищайте шкурку с огурцов! В ней содержится большое количество клетчатки, благодаря которой овощ переваривается два часа, что дает длительное насыщение. А без шкурки огурец пролетает пищеварительный тракт за 20 минут. Кладите как можно больше зелени. Много зелени — много клетчатки и витаминов», — рассказала Половодова.

По ее словам, следует использовать вареное, а не обработанное мясо или колбасу. Также в блюдо следует добавлять минимальное количество соли, а лучше не солить окрошку вовсе.

Ранее бренд-шеф ресторана Uhvat Виктор Белей рассказал «Газете.Ru», что для приготовления кваса для окрошки потребуются корки бородинского или пшеничного хлеба, сахар и вода.

Еда,
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