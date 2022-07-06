Врач предупредил об опасности питания одними овощами

Об опасности питания одними овощами и его последствиях предупредил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев, сообщает PRIMPRESS.

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По его словам, сами по себе овощи почти не содержат калорий, а состоят в основном из воды и клетчатки. После такого приема пищи организму требуется энергия, в результате чего человек неосознанно тянется к мучному или сладкому, обманывая его таким образом.

Калинчев добавил, что классический обед должен включать в себя сложные углеводы, белок и жиры, иначе в итоге такое питание может привести к ожирению и диабету.