Врач предупредил об опасности питания одними овощами

Об опасности питания одними овощами и его последствиях предупредил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев, сообщает PRIMPRESS.
По его словам, сами по себе овощи почти не содержат калорий, а состоят в основном из воды и клетчатки. После такого приема пищи организму требуется энергия, в результате чего человек неосознанно тянется к мучному или сладкому, обманывая его таким образом.
Калинчев добавил, что классический обед должен включать в себя сложные углеводы, белок и жиры, иначе в итоге такое питание может привести к ожирению и диабету.
Кроме того, он отметил, что в России все больше женщин имеют недостаток веса и при этом избыток жировой массы. Подобный тип фигуры возникает при отсутствии полноценного питания, когда человек употребляет лишь углеводы и клетчатку.