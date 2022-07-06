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42 минуты назад

Назван лучший напиток для молодости мозга

Lenta.ruиещё 1

Лучший напиток, помогающий сохранять молодость мозга в зрелом возрасте, — это кофе. К такому выводу пришли ученые из Китая, сообщает издание Eat This, Not That!

Назван лучший напиток для молодости мозга
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Исследователи из Хуачжунского университета науки и технологий выяснили, что кофеин помогает предотвратить ухудшение когнитивных функций с течением времени. Результаты исследований, проводившихся с 2011 по 2014 год, были опубликованы в журнале Nutritional Neuroscience.

«Чем больше изучается кофе, тем чаще выясняется его польза для здоровья», — прокомментировала научную работу американский диетолог, доктор медицинских наук Дана Эллис Ханнес.

Она пояснила, что этот напиток содержит много полифенолов и антиоксидантов, обладающих противовоспалительным действием. По ее мнению, нужно отдавать предпочтение натуральному кофе с минимальным количеством добавок и пить от трех до четырех чашек в день.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева назвала опасные в жару напитки, среди них оказался и кофе. По ее словам, он увеличивает нагрузку на сердце, это приводит к повышению давления и нарушению сердечного ритма.

Еда,Маргарита Королева,
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