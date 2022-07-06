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31 минуту назад

Раскрыто неожиданное полезное свойство макарон

Мира Маркина

Макароны помогают регулировать уровень сахара в крови. Об этом диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал в эфире программы «О самом главном» (Россия 1).

Выбирать стоит макароны исключительно из твердых сортов пшеницы. Такой продукт придает сытости, а также снижает уровень сахара в крови – благодаря содержащейся в нем клейковине.

«Клейковина — это белок, который замедляет всасывание углеводов и тем самым снижает гликемический индекс, то есть снижает скорость всасывания, убирает пик уровня глюкозы в крови», — объяснил эксперт.

Однако врач предупредил: варить макароны до состояния «каши» не стоит. Это повышает гликемический индекс продукта. Макароны полезны в рационе в состоянии «аль денте».

Ранее «Рамблер» писал о неочевидных причинах повышения холестерина.

Еда,Видео,Михаил Гинзбург,
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