Для зрения, похудения и памяти: 5 простых блюд из шпината

Шпинат — настоящий кладезь витаминов и минералов, а французы называют этот листовой овощ «метелкой для кишечника», ведь, благодаря обилию клетчатки, он помогает организму избавиться от пищевого мусора, улучшает работу кишечника. В сыром виде листочки могут показаться пресными, но с ними можно приготовить множество очень вкусных блюд.

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Суп для острого зрения

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Согласно исследованиям, шпинат укрепляет сетчатку глаза и помогает сохранить зрение. Так что крем-суп с листочками особенно полезен для тех, кто много времени проводит за экраном компьютера.

Приготовление: Нарежьте лук полукольцами и пассируйте его на сливочном масле до прозрачности, затем в ту же кастрюлю добавьте нарезанный кубиками картофель, влейте воду и варите до готовности. Когда картофель разварится, всыпьте шпинат и петрушку. Пусть суп покипит несколько минут, затем пробейте его блендером и добавьте жирные сливки. Перед подачей добавьте в суп сухарики.

Весенняя паста

Итальянцы обожают шпинат, его добавляют и в пиццу, и, конечно, в пасту. А приготовить такое блюдо очень просто.

Приготовление: Отварите спагетти до состояния аль денте, в это время обжарьте ложку муки на сухой сковороде до золотистости, постоянно помешивая добавьте сливочное масло и немного молока. Мешайте соус, пока он не станет гладким, затем добавьте чашку шпината и немного сыра пармезан. Добавьте спагетти в соус и перемешайте, перед подачей посыпьте сыром.

Хрустящие пирожки за 10 минут

Этот рецепт — палочка-выручалочка, когда гости на пороге, а времени нет.

Приготовление: Достаньте пачку слоеного теста, раскатайте его и нарежьте небольшими квадратами. В середину каждого выложите шпинат, нарезанное вареное яйцо или сыр. Закройте квадратик и отправьте в духовку на 20 минут. Можно посыпать слойки тыквенными семечками.

Котлеты без мяса

В шпинате содержится много железа, которого часто не хватает вегетарианцам, поэтому этот рецепт точно стоит взять на вооружение.

Приготовление: Нут необходимо замочить на всю ночь, затем отварить до готовности. Половину нута взбить в пюре, цукини натрите на терке, тщательно отожмите лишнюю жидкость. Шпинат промойте, обсушите и мелко нашинкуйте. Соедините его с цукини, зернами нута и нутовым пюре. Добавьте отруби, яйца, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец, хорошо вымесите полученную массу. На разогретой сковороде с маслом ложкой выкладывайте котлеты и обжарьте до золотистой корочки с обеих сторон.

Витаминный смузи

Это сытный, полезный напиток, с которого можно начать день или перекусить им во время обеда.