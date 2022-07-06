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2 часа назад

Доктор Павлова заявила о вреде апельсинового сока на завтрак

Родной город

На пути к стройности и здоровью люди нередко допускают ошибки. Одной из них стало употребление апельсинового сока на завтрак.

Доктор Павлова заявила о вреде апельсинового сока на завтрак
Фото: Родной городРодной город

По мнению врача-эндокринолога Зухры Павловой, апельсиновый и любой другой сок по утрам восполнит организм огромным количеством фруктозы, что, в свою очередь, вызовет приступ сильного голода и, как следствие, переедание.

Кроме сока, из утреннего приема пищи доктор советует исключить творог и кефир. Если быть точнее, завтрак должен быть сбалансирован, поэтому съедать просто один творог бесполезно. Это также в скором времени пробудит зверский аппетит.

Доктор настаивает, что завтрак должен быть полноценным, то есть включать в себя и белки, и жиры, и углеводы. Именно в таком случае организм получит все необходимые микроэлементы, а чувство голода не появится так скоро.

Также Павлова советует отказаться от приема на завтрак жареного бекона, который своим большим содержанием жира способен нанести огромный удар здоровью, пишет эндокринолог в своем телеграм-канале.

Еда,
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