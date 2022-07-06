Названы четыре продукта для быстрого засыпания

Правильное питание по вечерам способствует быстрому засыпанию и улучшает качество ночного отдыха, сообщила нутрициолог, доктор медицинских наук Паула Добрич. Четыре продукта с таким эффектом она назвала в беседе с изданием Eat This, Not That!

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По словам Добрич, быстрее заснуть помогают бананы и орехи. Это объясняется тем, что в них содержится большое количество витамина В6 и магния, которые успокаивают нервную систему и способствуют расслаблению организма.