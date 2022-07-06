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1 час назад

Названы четыре продукта для быстрого засыпания

Lenta.ru

Правильное питание по вечерам способствует быстрому засыпанию и улучшает качество ночного отдыха, сообщила нутрициолог, доктор медицинских наук Паула Добрич. Четыре продукта с таким эффектом она назвала в беседе с изданием Eat This, Not That!

Названы четыре продукта для быстрого засыпания
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Добрич, быстрее заснуть помогают бананы и орехи. Это объясняется тем, что в них содержится большое количество витамина В6 и магния, которые успокаивают нервную систему и способствуют расслаблению организма.

Также Добрич порекомендовала всем, кто испытывает трудности с засыпанием, присмотреться к ягодам годжи. Исследования свидетельствуют, что горсть этих плодов содержит высокую концентрацию мелатонина, который помогает справиться с бессонницей. Похожим эффектом обладает и стакан теплого молока, выпитый перед сном, отметила специалистка.

Еда,
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