Диетолог назвала овощи, которые обязательно надо есть после 50

Брокколи, шпинат, мангольд, кейл-салат и салат романо – эти зеленые овощи обязательно должны быть в рационе после 50 лет. Об этом пишет диетолог Молли Хембри в своей колонке на Eat This Not That.

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По мнению диетолога, употребление этих овощей поможет предупредить хронические возрастные заболевания. В первую очередь, Хембри посоветовала включить в рацион шпинат.

«Шпинат содержит витамин А, лютеин и зеаксантин. А эти вещества хорошо влияют на зрение и могут стать профилактикой возрастных болезней глаз», — объяснила она.

Для укрепления костей врач посоветовала есть больше капусты кейл, так как в ней содержится много кальция и витамина D.

Салат романо, по словам доктора Хембри, содержит большое количество витамина А, калия и клетчатки, и при этом совсем не калорийный.

«В чашке салата романо меньше 10 калорий, так что он будет полезен для поддержания веса, поскольку после 50 лет избавиться от лишних килограммов непросто», — уточнила она.

Людям, страдающим от заболеваний суставов, диетолог порекомендовала включить в рацион брокколи.

«В брокколи содержится глюкозинолат – соединение, которое предотвращает разрушение хрящей, тем самым защищая суставы», — объяснила врач.