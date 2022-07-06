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1 час назад

Диетолог Молли Хембри назвала овощи, которые обязательно надо есть после 50 лет

Газета.Ru

Брокколи, шпинат, мангольд, кейл-салат и салат романо – эти зеленые овощи обязательно должны быть в рационе после 50 лет. Об этом пишет диетолог Молли Хембри в своей колонке на Eat This Not That.

Диетолог назвала овощи, которые обязательно надо есть после 50
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По мнению диетолога, употребление этих овощей поможет предупредить хронические возрастные заболевания. В первую очередь, Хембри посоветовала включить в рацион шпинат.

«Шпинат содержит витамин А, лютеин и зеаксантин. А эти вещества хорошо влияют на зрение и могут стать профилактикой возрастных болезней глаз», — объяснила она.

Для укрепления костей врач посоветовала есть больше капусты кейл, так как в ней содержится много кальция и витамина D.

Салат романо, по словам доктора Хембри, содержит большое количество витамина А, калия и клетчатки, и при этом совсем не калорийный.

«В чашке салата романо меньше 10 калорий, так что он будет полезен для поддержания веса, поскольку после 50 лет избавиться от лишних килограммов непросто», — уточнила она.

Людям, страдающим от заболеваний суставов, диетолог порекомендовала включить в рацион брокколи.

«В брокколи содержится глюкозинолат – соединение, которое предотвращает разрушение хрящей, тем самым защищая суставы», — объяснила врач.

Последним в списке полезных зеленых овощей от доктора Хембри стал мангольд. Его диетолог советует есть всем людям старше 50 лет ежедневно, так как мангольд может стать хорошей профилактикой развития деменции и болезни Альцгеймера.

Еда,
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