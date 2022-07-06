Кардиолог Бекетов рассказал о свойствах кофе

«Есть многочисленные исследования, которые сходятся в одном: одна-две, максимум три чашки эспрессо в день, то есть 30—60 мл крепкого кофе, принесут не вред, а пользу. Им эквивалентны два латте, два капучино — в общем, любой кофейный напиток, где в основе именно 30 мл эспрессо, одна признанная доза кофе», — заявил он в беседе с kp.ru.