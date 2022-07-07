Диетолог назвала способ извлечь из огурцов максимальную пользу

Врач-диетолог, фитотерапевт Анжелика Дюваль рассказала в интервью радио Sputnik о полезных свойствах и правилах употребления огурцов.

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По словам специалиста, польза одного из самых популярных овощей заключается в высоком содержании калия.

«Огурец богат калием, который выводит лишнюю воду. Это главное его достоинство», — отметила Дюваль.

Диетолог отметила, что напиток из огуречного сока, минеральной воды и апельсина способствует нормализации артериального давления у людей, страдающих гипертонией. «В жару таким образом можно снижать повышенное давление и лучше себя чувствовать», — пояснила врач.

При этом овощи, купленные в магазинах иногда содержат не только полезные, но и вредные для здоровья вещества, поэтому их следует очищать от кожуры, предупредила Дюваль.

«Именно там скапливаются нитраты и химические вещества, входившие в состав удобрений. Они могут попадать в огурец при его росте. Когда мы счищаем кожуру, получаем более чистый, качественный продукт», — порекомендовала специалист.