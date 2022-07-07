Врач назвала главную опасность разливного пива

Употребление разливных напитков может закончиться серьезным отравлением. Об этом «Москве 24» рассказала диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.
Эксперт рекомендовала воздержаться от покупки любых продуктов и напитков, которые не имеют герметичной упаковки. В частности, приобретая разливное пиво, покупатель не имеет возможности проверить, проводилась ли санитарная обработка кранов и оптимальными ли были условия хранения тары.
«Пиво, как и любой другой пищевой продукт, — хорошая питательная среда для болезнетворных микробов», — отметила Аплетаева.
Эксперт подчеркнула, что краны, соприкасающиеся с воздухом, должны обязательно проходить санитарную обработку.
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