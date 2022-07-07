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3 часа назад

Врач назвала главную опасность разливного пива

Мира Маркина

Употребление разливных напитков может закончиться серьезным отравлением. Об этом «Москве 24» рассказала диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

Врач назвала главную опасность разливного пива
Фото: unsplash.comunsplash.com

Эксперт рекомендовала воздержаться от покупки любых продуктов и напитков, которые не имеют герметичной упаковки. В частности, приобретая разливное пиво, покупатель не имеет возможности проверить, проводилась ли санитарная обработка кранов и оптимальными ли были условия хранения тары.

«Пиво, как и любой другой пищевой продукт, — хорошая питательная среда для болезнетворных микробов», — отметила Аплетаева.

Эксперт подчеркнула, что краны, соприкасающиеся с воздухом, должны обязательно проходить санитарную обработку.

Ранее «Рамблер» писал о том, почему в жару некоторые лекарства действуют иначе.

Еда,
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