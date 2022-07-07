Врач назвала главную опасность разливного пива

Эксперт рекомендовала воздержаться от покупки любых продуктов и напитков, которые не имеют герметичной упаковки. В частности, приобретая разливное пиво, покупатель не имеет возможности проверить, проводилась ли санитарная обработка кранов и оптимальными ли были условия хранения тары.