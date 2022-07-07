Названы опасные в жару летние напитки

«С одной стороны, сладкие напитки задерживают жидкость в организме, но они также усиливают жажду, человеку снова хочется пить», — объяснила она. Кроме того, такие газировки могут вызывать скачок сахара в крови, что особенно опасно при диабете. «Если человек ничем не страдает, но есть предрасположенность (особенно инсулинорезистентность), при резком скачке уровня глюкозы в крови человек почувствует себя уставшим, неработоспособным и т. д. Появится желание еще выпить сладости, такая история будет продолжаться постоянно», — сообщила она.