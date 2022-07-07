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1 час назад

Названы опасные в жару летние напитки

Lenta.ru

В жару опасно пить алкоголь, газировки и соки. Опасные для здоровья летние напитки диетолог Елена Соломатина назвала в интервью для «Вечерней Москвы».

Названы опасные в жару летние напитки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, в жаркую погоду лучше воздержаться от употребления сладких напитков.

«С одной стороны, сладкие напитки задерживают жидкость в организме, но они также усиливают жажду, человеку снова хочется пить», — объяснила она. Кроме того, такие газировки могут вызывать скачок сахара в крови, что особенно опасно при диабете. «Если человек ничем не страдает, но есть предрасположенность (особенно инсулинорезистентность), при резком скачке уровня глюкозы в крови человек почувствует себя уставшим, неработоспособным и т. д. Появится желание еще выпить сладости, такая история будет продолжаться постоянно», — сообщила она.

Частое употребление соленых напитков, по мнению Соломатиной, может спровоцировать ухудшение самочувствия, особенно у тех, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. «Если есть спазмы, ишемизированные участки, может быть спровоцирован сердечный приступ», — предупредила диетолог.

Она также упомянула об опасности употребления алкоголя в знойную летнюю погоду. По ее словам, он сильно обезвоживает организм и имеет высокий гликемический индекс, сравнимый с аналогичным показателем у сладостей. Фруктовые соки также не подходят для утоления жажды. «Концентрированный сок, если он сладкий, это практически то же самое, что и сладкая вода. Будет повышение уровня сахара в крови со всеми вытекающими», — заключила Соломатина.

Ранее Соломатина перечислила подходящие для питания в жару продукты. По ее словам, летом нужно есть «охлаждающие продукты», вроде цитрусовых и огурцов, а также пить зеленый чай.

Еда,Елена Соломатина,
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