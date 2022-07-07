Врач рассказала, как с помощью овсянки снизить холестерин

Если овес приготовить правильно, то такое блюдо поможет снизить уровень холестерина в организме на 8-20%, считает кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. Она поделилась в своем Telegram-канале простыми секретами приготовления полезной овсянки.

Эндокринолог объяснила, что примерно 80% холестерина вырабатывает сам организм. И с помощью пищи можно скорректировать оставшиеся 20%. Для этого врач рекомендовала есть запаренные остуженной кипяченой водой грубые овсяные хлопья. Бета-глюкан, содержащийся в малообработанном овсе, помогает снизить холестерин.

Такое блюдо готовится за полчаса до завтрака или накануне, вечером. В полезную овсянку можно добавить немного изюма, чернослива или орешков фундука.

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