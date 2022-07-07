Почему в кино свою еду приносить можно, а в кафе нет

Далеко не во всех заведениях можно найти полный набор желаемых блюд. Возникает вопрос, почему бы не взять еду с собой? Ведь это разрешено в кино и даже аквапарке. "Рамблер" расскажет, почему вы не можете есть свою еду в кафе.

Фото: unsplash unsplash

Кино

Видео дня

В кинотеатр можно принести свой попкорн и напиток. Сотрудники не могут не впустить вас в кинозал, так как кинотеатры подчиняются единым Правилам по киновидеообслуживанию населения (постановление Правительства №1264 от 17.11.1994).

Правилами разрешено предлагать посетителям обслуживание перед сеансом, но навязывать дополнительные платные услуги запрещено. Это правило подтверждает и 16 статья закона «О защите прав потребителей». Согласно закону, администрация кинотеатра не может заставить зрителей покупать попкорн только в кафе кинотеатра.

Запретить вход в кинозал или удалить из кинотеатра могут только человека, который нарушил общественный порядок.

Аквапарк

Право посетителей аквапарка приносить еду и напитки с собой подтвердил даже Верховный суд. Однажды администрация аквапарка Казани запретила гостям приносить любую еду и напитки, кроме детского питания в специальной пластиковой таре. Такое решение было обосновано правилами аквапарка.

Посетители обратились в суд, который закончился проигрышем дела со стороны администрации аквапарка. Дело в том, что приобретение билета в аквапарк означает, что посетитель заключил договор на развлекательные услуги. В законе не существует запрета на пронос продуктов в аквапарки и парки аттракционов.

Кафе

Не тут-то было, с кафе уже совсем другая история. Для заведений общественного питания существуют отдельные правила (постановление Правительства РФ 15.08.1997 №1036). В них сказано, что заведения общепита могут сами установить у себя правила поведения и запреты. Главное, чтобы эти правила не противоречили закону. То есть кафе вполне легально может запретить посетителям, скажем, курить, а также приходить со своей едой и напитками.

Жители Екатеринбурга решили перекусить в «Бургер Кинге», но свободных мест не оказалось. Поэтому друзья взяли пакет и решили съесть содержимое в соседнем заведении. Охранник, сославшись на правила заведения, попросил посетителей покинуть кафе. Затем они написали претензию в кафе и жалобу в Роспотребнадзор. После было возбуждено административное дело в отношении кафе, но вскоре его прекратила за отсутствием состава правонарушения.