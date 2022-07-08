Диетолог Писарева рассказала о правилах полезного завтрака

— Если вы все время едите в 9 часов, но вдруг позавтракали только в 12, то организму очень трудно перестраиваться. Нужно соблюдать привычки. Перед завтраком лучше выпить стакан чистой воды. Желательно, чтобы она была с лимоном, либо просто хорошая качественная минералка. Только через 20-30 минут, когда запустятся системы организма, можно преступать к самому завтраку, — отметила она в комментарии Nation News.