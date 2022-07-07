Четыре вредных продукта, которые можно есть во время похудения

Если вы пытаетесь похудеть, то наверняка уже отказались от вредной пищи. Однако диетолог Эми Гудсон отмечает, что такие продукты есть на самом деле можно даже тем, кто хочет сбросить вес.

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Существует несколько видов продуктов, которые считаются вредными, но в действительности их можно есть, даже соблюдая диету. О них рассказала эксперт по питанию Эми Гудсон.

Бургеры. Самое главное - правильно его приготовить. Он должен содержать нежирный говяжий фарш (с соотношением мяса и жира 90 к 10 или 93 к 7), цельнозерновую булочку с сыром, авокадо (вместо майонеза), салат, помидоры, лук (обычный или карамелизированный) или жареные грибы. В результате получится блюдо, богатое питательными веществами. Пицца. Чтобы в ней было меньше углеводов и калорий, сделайте цельнозерновую корочку или корочку из цветной капусты. Также из соусов используйте томатный или добавьте немного оливкового масла. Далее добавьте жареную курицу (или другой нежирный белок), сыр моцарелла, овощи и фрукты. Из других сочетаний продуктов, которые перечисляет диетолог, - руккола и инжир с бальзамической глазурью, жареный шпинат, кабачки и кедровые орехи либо карамелизированный лук, грецкие орехи и персики.