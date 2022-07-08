Диетолог рассказал об особенностях употребления овощей

По мнению врача, употребление исключительно овощей может привести к развитию ожирения и диабета.

Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев в беседе с URA.RU рассказал об особенностях употребления овощей. По мнению врача, в помидорах, огурцах и других овощах практически нет никаких калорий. При употреблении таких овощей организм получает только клетчатку.