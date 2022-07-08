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2 часа назад

Диетолог Алексей Калинчев рассказал об особенностях употребления овощей

runews24.ru

По мнению врача, употребление исключительно овощей может привести к развитию ожирения и диабета.

Диетолог рассказал об особенностях употребления овощей
Фото: runews24.rurunews24.ru

Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев в беседе с URA.RU рассказал об особенностях употребления овощей. По мнению врача, в помидорах, огурцах и других овощах практически нет никаких калорий. При употреблении таких овощей организм получает только клетчатку.

Алексей Калинчев отметил, что классический здоровый обед должен содержать сложные углеводы, белок и жиры. Употребление исключительно овощей может в дальнейшем привести к развитию ожирения и диабета.

Еда,
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