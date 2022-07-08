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2 часа назад

Диетолог Дюваль назвала десерт, который не навредит фигуре

Ura.Ru

Фруктовый лед — одно из самых низкокалорийных лакомств. Если мороженое есть не чаще двух раз в неделю, оно не навредит вашей фигуре. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Диетолог Дюваль назвала десерт, который не навредит фигуре
Фото:  Ura.Ru Ura.Ru

«Одно из самых полезных для сохранения фигуры лакомств — фруктовый лед. Особенно если мы приготовим его сами. Если будем покупать в магазине, то многое зависит от производителя, потому что в него тоже могут положить большое количество сахара, различных добавок. Не стоит есть лакомство после двух часов дня. Также, чтобы сохранить свою фигуру, фруктовый лед нужно есть по одной порции не чаще двух раз в неделю», — объяснила Анжелика Дюваль.

По словам Дюваль, нет ничего проще, чем готовить фруктовый лед дома. «Если мы говорим о домашней рецептуре, то фруктовый лед — это одно из самых простых лакомств в жаркое время. Его легко приготовить дома — перемолоть ягоды, и вместо сахара использовать сироп топинамбура. Он является единственным натуральным сахарозаменителем, не повышает сахар в крови и питает нашу микрофлору», — подчеркнула диетолог.

День фруктового льда отмечают 8 июля. Этот вид мороженого был создан в 1905 году 11-летним Фрэнком Эпперсоном. Мальчик оставил стакан с содовой и деревянной ложкой на улице. На следующее утро Эпперсон увидел, что газированная вода в стакане замерзла. В 1923 году Фрэнк подал заявку на патент.

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