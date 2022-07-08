Диетолог Дюваль назвала десерт, который не навредит фигуре

«Одно из самых полезных для сохранения фигуры лакомств — фруктовый лед. Особенно если мы приготовим его сами. Если будем покупать в магазине, то многое зависит от производителя, потому что в него тоже могут положить большое количество сахара, различных добавок. Не стоит есть лакомство после двух часов дня. Также, чтобы сохранить свою фигуру, фруктовый лед нужно есть по одной порции не чаще двух раз в неделю», — объяснила Анжелика Дюваль.