Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+30° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
1 час назад

Исследование: какие продукты защитят вас от старческого слабоумия

Ferra.ru

Исследователи из США определили антиоксиданты, связанные со сниженным риском развития деменции, или старческого слабоумия. Эти вещества содержатся в некоторых продуктах.

Какие продукты защитят вас от старческого слабоумия
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные проанализировали образцы крови более 7000 людей в возрасте от 45 до 90 лет. В частности, исследователей интересовала концентрация в сыворотке крови антиоксидантов: витаминов A, Е и C, а также ряда каротиноидов.

Авторы работы заявили, что высокая концентрация лютеина и зеаксантина в крови связана с меньшим риском развития деменции. То же самое наблюдалось для бета-криптоксантина.

Отмечается, что лютеин и зеаксантин содержатся в зелени и овощах: шпинате, горохе, тыкве и моркови, а бета-криптоксантина — в папайе, цитрусовых и кукурузе. Учёные добавили, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы проверить, действительно ли добавление конкретных антиоксидантов в диету может защитить мозг от развития деменции.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители