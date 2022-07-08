Какие продукты защитят вас от старческого слабоумия

Исследователи из США определили антиоксиданты, связанные со сниженным риском развития деменции, или старческого слабоумия. Эти вещества содержатся в некоторых продуктах.

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Учёные проанализировали образцы крови более 7000 людей в возрасте от 45 до 90 лет. В частности, исследователей интересовала концентрация в сыворотке крови антиоксидантов: витаминов A, Е и C, а также ряда каротиноидов.

Авторы работы заявили, что высокая концентрация лютеина и зеаксантина в крови связана с меньшим риском развития деменции. То же самое наблюдалось для бета-криптоксантина.

Отмечается, что лютеин и зеаксантин содержатся в зелени и овощах: шпинате, горохе, тыкве и моркови, а бета-криптоксантина — в папайе, цитрусовых и кукурузе. Учёные добавили, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы проверить, действительно ли добавление конкретных антиоксидантов в диету может защитить мозг от развития деменции.