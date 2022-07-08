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1 час назад

Диетолог Гинзбург заявил, что максимальную пользу организму принесут недоваренные макароны

Слово и Дело

Употребление слегка недоваренных макарон позволиторганизму получить максимальную пользу. Об этом рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

Диетолог заявил, что пользу принесут недоваренные макароны
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По его словам, благодаря клейковине макароны из твердых сортов пшеницы не приведут к ожирению или набору лишних килограммов. При отсутствии непереносимости глютена такой продукт поможет дольше оставаться сытым из-за «хороших» углеводов.

«Макароны содержат большое количество клейковины — белка, который замедляет всасывание углеводов и снижает гликемический индекс, снижает скорость всасывания глюкозы в кровь и снижает ее уровень»,

— пояснил Михаил Гинзбург в телепередаче «О самом главном» на канале «Россия 1».

Чтобы получить максимум пользы из макарон, диетолог посоветовал варить их до состояния al dente. Гликемический индекс такого блюда не навредит организму.

Еда,Михаил Гинзбург,
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