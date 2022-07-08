Какие зеленые овощи нужно включить в рацион после 50 лет

Сохранить здоровье и продлить молодость после наступлениязрелого возраста помогут зеленолистные овощи. По мнению диетолога Молли Хембри, наиболее полезными являются кейл-салат, мангольд, шпинат, салат романо и брокколи.
«В брокколи содержится глюкозинолат – соединение, которое предотвращает разрушение хрящей, тем самым защищая суставы»,
— рассказала врач в авторской колонке для Eat This Not That.
Сала романо богат витамином А, клетчаткой и калием, при этомобладает очень низкой калорийностью. Шпинат улучшает зрение и предупреждает развития возрастных болезней.
Ежедневное употребление мангольда поможет в профилактике болезни Альцгеймера, а кейл-салат поспособствует укреплению костей за счет высокого содержания кальция и витамина D, рассказала диетолог.