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1 час назад

Диетолог Хэмбри рассказала, какие зеленые овощи необходимо включить в рацион после 50 лет

Слово и Дело

Сохранить здоровье и продлить молодость после наступлениязрелого возраста помогут зеленолистные овощи. По мнению диетолога Молли Хембри, наиболее полезными являются кейл-салат, мангольд, шпинат, салат романо и брокколи.

Какие зеленые овощи нужно включить в рацион после 50 лет
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«В брокколи содержится глюкозинолат – соединение, которое предотвращает разрушение хрящей, тем самым защищая суставы»,

— рассказала врач в авторской колонке для Eat This Not That.

Сала романо богат витамином А, клетчаткой и калием, при этомобладает очень низкой калорийностью. Шпинат улучшает зрение и предупреждает развития возрастных болезней.

Ежедневное употребление мангольда поможет в профилактике болезни Альцгеймера, а кейл-салат поспособствует укреплению костей за счет высокого содержания кальция и витамина D, рассказала диетолог.

Еда,
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