Какие зеленые овощи нужно включить в рацион после 50 лет

Сохранить здоровье и продлить молодость после наступлениязрелого возраста помогут зеленолистные овощи. По мнению диетолога Молли Хембри, наиболее полезными являются кейл-салат, мангольд, шпинат, салат романо и брокколи.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

«В брокколи содержится глюкозинолат – соединение, которое предотвращает разрушение хрящей, тем самым защищая суставы»,

— рассказала врач в авторской колонке для Eat This Not That.

Сала романо богат витамином А, клетчаткой и калием, при этомобладает очень низкой калорийностью. Шпинат улучшает зрение и предупреждает развития возрастных болезней.