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1 час назад

Чем опасны растительные продукты

Парламентская газета

Тренд в обществе на здоровое питание повысил интерес к продуктам растительного происхождения. Однако некоторые из них могут быть опасны для организма, рассказал заведующий поликлиникой Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов.

Чем опасны растительные продукты
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По его словам, которые приводит «Общественная служба новостей», в растительных продуктах может концентрироваться до 50% жиров, что «является очень высоким показателем».

В то же время некоторые растительные продукты являются врагами поджелудочной железы. Например, если в овощном салате «есть семечки, орехи или авокадо, то потребность в масляной заправке отпадает автоматически», заметил Асанов.

«Необходимый полезный жир вы получите из самих компонентов салата»,

— пояснил он.

«Для заправки овощей подойдет лимонный сок, горчица, сметана, натуральные сухие травы или специи, можно использовать в качестве заправки небольшое количество оливкового масла»,

— посоветовал доктор.

Растительный жир считается очень полезным, однако важно соблюсти баланс, чтобы не перегрузить организм этим компонентом, резюмировал Асанов.

Еда,
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