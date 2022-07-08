Чем опасны растительные продукты

Тренд в обществе на здоровое питание повысил интерес к продуктам растительного происхождения. Однако некоторые из них могут быть опасны для организма, рассказал заведующий поликлиникой Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов.
По его словам, которые приводит «Общественная служба новостей», в растительных продуктах может концентрироваться до 50% жиров, что «является очень высоким показателем».
В то же время некоторые растительные продукты являются врагами поджелудочной железы. Например, если в овощном салате «есть семечки, орехи или авокадо, то потребность в масляной заправке отпадает автоматически», заметил Асанов.
«Необходимый полезный жир вы получите из самих компонентов салата»,
— пояснил он.
«Для заправки овощей подойдет лимонный сок, горчица, сметана, натуральные сухие травы или специи, можно использовать в качестве заправки небольшое количество оливкового масла»,
— посоветовал доктор.
Растительный жир считается очень полезным, однако важно соблюсти баланс, чтобы не перегрузить организм этим компонентом, резюмировал Асанов.