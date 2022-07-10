Диетолог предупредила о вреде фруктов

«Клетчатка, которая содержится в овощах, зелени и фруктах, должна составлять примерно половину каждого приема пищи. Если вы съели котлету, макароны и овощной салат, то уже получили все необходимые элементы. Если вы съели мало овощей или не хотите их есть, смело можно заменить их на фрукты», — пояснила она.