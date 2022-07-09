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1 час назад

Диетолог рассказала, для чего нужно счищать кожуру с огурцов

Мир24

В июле на прилавках магазинов и рынков можно заметить разного рода сезонные овощи. Например, огурцы. Они содержат в себе много различных минеральных веществ – как полезных, так и вредных. Именно поэтому врач-диетолог Анжелика Дюваль посоветовала перед употреблением удалять у них кожуру, сообщает utro.ru.

Зачем на самом деле нужно счищать кожуру с огурцов
Фото: Мир24Мир24

Именно в ней, по словам специалиста, накапливаются нитраты и химические вещества, которые использовались для удобрения. Попадая в организм человека, они могут привести к проблемам со здоровьем.

Безопасными являются огурцы соленые. Однако в том случае, если употреблять их в пищу в умеренном количестве. Только вот вечером от них лучше отказаться, потому что соль задерживает воду в организме, что может привести к повышенному давлению и отеками.

Ранее эксперт рассказала, как выбрать арбуз. По ее словам, свидетельством выращивания в открытом грунте является желтое пятно от земли.

Еда,
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