Названы лучшие продукты для похудения после 40 лет

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал россиянам, что следует включить в рацион людям после 40 лет, чтобы достичь стройности фигуры.
В беседе с журналистами медик объяснил, что в организме человека после 40 лет начинаются гормональные изменения, влияющие на скорость обмена веществ. В этом возрасте, по словам специалиста, лишний вес набрать легче и избавиться от него становится сложнее, передает издание "Газета.Ru". Он подчеркнул, что для похудения необходимо уделять внимание физической активности и включить в рацион постный белок.
– Курицу, индейку или постную говядину. Эти продукты не перерабатываются в организме в жир, содержат витамины и аминокислоты, которые способны ускорить метаболизм и способствовать похудению, – цитирует СМИ врача.
Кроме того, как отметил Арзамасцев, худеющие люди должны употреблять достаточное количество клетчатки, которой богаты шпинат, капуста, сельдерей и другая зелень. Также диетолог добавил, что в рацион следует включить медленные углеводы и продукты с йодом, например, морскую капусту.
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