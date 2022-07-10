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1 час назад

Диетолог Арзамасцев посоветовал россиянам лучшие продукты для похудения после 40 лет

Vse42.ruиещё 1

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал россиянам, что следует включить в рацион людям после 40 лет, чтобы достичь стройности фигуры.

Названы лучшие продукты для похудения после 40 лет
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с журналистами медик объяснил, что в организме человека после 40 лет начинаются гормональные изменения, влияющие на скорость обмена веществ. В этом возрасте, по словам специалиста, лишний вес набрать легче и избавиться от него становится сложнее, передает издание "Газета.Ru". Он подчеркнул, что для похудения необходимо уделять внимание физической активности и включить в рацион постный белок.

– Курицу, индейку или постную говядину. Эти продукты не перерабатываются в организме в жир, содержат витамины и аминокислоты, которые способны ускорить метаболизм и способствовать похудению, – цитирует СМИ врача.

Кроме того, как отметил Арзамасцев, худеющие люди должны употреблять достаточное количество клетчатки, которой богаты шпинат, капуста, сельдерей и другая зелень. Также диетолог добавил, что в рацион следует включить медленные углеводы и продукты с йодом, например, морскую капусту.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что диетолог Тихомирова назвала россиянам главные витамины для похудения.

Еда,
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