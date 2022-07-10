Названы лучшие продукты для похудения после 40 лет

В беседе с журналистами медик объяснил, что в организме человека после 40 лет начинаются гормональные изменения, влияющие на скорость обмена веществ. В этом возрасте, по словам специалиста, лишний вес набрать легче и избавиться от него становится сложнее, передает издание "Газета.Ru". Он подчеркнул, что для похудения необходимо уделять внимание физической активности и включить в рацион постный белок.