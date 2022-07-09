Диетолог напомнила о вреде употребления фруктов каждый день

Российский врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила россиян о вреде употребления фруктов каждый день. Об этом сообщает Sputnik.

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По ее словам, включение фруктов в ежедневный рацион может привести к резкому набору веса и повышению уровня сахара в крови.

«Если мы будем за раз съедать большое количество фруктов, то превышение разовой нормы может оказывать негативное влияние на организм. Например, на печень», — заявила она.

Кроме того, эксперт назвала норму употребления плодов.

«Средняя разовая порция фруктов для женщин — 150–200 граммов, для мужчин — 200–250 граммов», — добавила Дианова и отметила, что необходимо учитывать размеры порции основного блюда, если возникло желание добавить к нему фрукт.

Сладкие плоды лучше использовать в своем рационе в качестве перекуса. При употреблении к фруктам лучше добавлять белково-жировые продукты. Например, кусочек сыра или творог.