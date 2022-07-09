Названы ускоряющие старение продукты

Врач-терапевт и диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала о продуктах, которые ускоряют старение. Об этом сообщает «Прайм». По ее словам, в первую очередь речь идет о сладком и углеводах.
Такие продукты, как зефир, варенье, соки, газировка и другие быстро поступают в кровь и создают скачки уровня инсулина, что пагубно влияет на организм.
«Даже фрукты, которые мы съедаем в большом количестве за один раз, тоже будут провоцировать старение», — объясняет эксперт.
Также старению способствуют алкогольные напитки и соленые продукты, потому что они вызывают отечность. Замедлить старение можно, если соблюдать правильное питание, пить много воды, регулярно заниматься физической нагрузкой и высыпаться.
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