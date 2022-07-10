Как долго черника сохраняет полезные свойства

«Что касается сохранения черники на зиму, можно использовать блендер или кухонный комбайн — перетереть ягоды с сахаром, разложить в стеклянные банки и хранить при температуре +2, +4 градуса. Всегда стоит помнить, что сахар полезным продуктом мы назвать не можем. Да, витамины сохраняются, но с сахаром ягоды лучше принимать в меру. Их можно засушить, это тоже отличный вариант. В засушенной чернике сохраняются витамины, а после ее можно использовать для приготовления выпечки», — дополнила кандидат биологических наук.