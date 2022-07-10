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21 минуту назад

Врач рассказала, как долго черника сохраняет полезные свойства

Ura.Ruиещё 2

Полезные свойства спелой черники сохраняются на протяжении недели. При замораживании ягода не теряет витамины в течение 8-10 месяцев. Об этом в беседе с URA.RU рассказала заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова.

Как долго черника сохраняет полезные свойства
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Чтобы сохранить все полезные свойства черники, нужно есть ее свежей. В холодильнике ее хранить можно не более недели, где-то на средней полке. Также я бы хотела рекомендовать замораживание на зиму. Многие по недоразумению считают замороженные фрукты, ягоды, овощи продуктами второго сорта, что абсолютно неверно. Если ягода заморожена однократно, в ней порядка 8-10 месяцев сохраняются абсолютно все полезные свойства», — объяснила Наталья Половодова.

По словам врача, ягоды на зиму можно перетереть с сахаром или засушить.

«Что касается сохранения черники на зиму, можно использовать блендер или кухонный комбайн — перетереть ягоды с сахаром, разложить в стеклянные банки и хранить при температуре +2, +4 градуса. Всегда стоит помнить, что сахар полезным продуктом мы назвать не можем. Да, витамины сохраняются, но с сахаром ягоды лучше принимать в меру. Их можно засушить, это тоже отличный вариант. В засушенной чернике сохраняются витамины, а после ее можно использовать для приготовления выпечки», — дополнила кандидат биологических наук.

День сбора черники отмечают 10 июля в США. Кусты черники в высоту могут достигать 50 сантиметров. Одно из главных свойств ягоды — полезное влияние на глаза и зрение.

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