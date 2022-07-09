Раскрыт секрет идеальных оладий из кабачков

«Оладьи получатся очень нежными, с насыщенным вкусом кабачков, а если вы хотите сделать их более пышными — просто добавьте в тесто чайную ложку разрыхлителя», — пояснил шеф-повар.

После очистки кабачки или цукини следует натереть на терке. После добавления соли и перемешивания, можно откинуть массу на дуршлаг, чтобы дать стечь жидкости, в течение 10-15 минут. К кабачкам необходимо добавить измельченные зелень и чеснок, петрушку и укроп, а также яйцо и постепенно вводить муку, оставив тесто нежным.