Не каждый может полностью отказаться от алкоголя, все-таки порой хочется расслабиться или провести время в состоянии небольшого веселья. "Рамблер" расскажет, как пить, чтобы избежать похмелья.

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Не идите на вечеринку голодным

Самое главное правило, которого рекомендуют придерживаться и врачи, и бармены, – не пить натощак. До вечеринки лучше съесть пищу, которая богата жирными кислотами. Это может быть красная рыба, салат с авокадо или лапша с ореховой пастой. Также подойдут медленные углеводы вроде пасты или крупы. Если поесть до мероприятия не удалось, закусывайте в процессе и избегайте сладких продуктов.

Откажитесь от коктейлей

Коктейли пить легко и вкусно, сразу не ощущаешь воздействия организм. Однако сахар не только влияет на скачок инсулина, но и на будущее похмелье. Игристое вино, ликеры и наливки должны стать настоящими врагами тех, кто мучается от головной боли после употребления алкоголя.

Чередуйте алкоголь с водой

Чтобы утром избежать жесткого похмелья, следуйте простому правилу и после каждого бокала алкоголя выпивайте стакан негазированной воды. Это поможет организму поддерживать в норме водно-солевой обмен и справиться с обезвоживанием. Не менее важно выпить достаточно воды перед сном.

Не смешивайте

Врачи советуют отказаться от употребления алкоголя вообще, но если это невозможно, лучше пить светлые напитки без газов. И да,