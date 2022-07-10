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12 минут назад

Стало известно, что может испортить вкус шашлыка

Национальная Служба Новостей

Вкус шашлыка можно испортить, если не позаботиться о решетках и шампурах, сообщает радио Sputnik со ссылкой на автора и ведущего программы «Живая еда» Сергея Малоземова.

Стало известно, что может испортить вкус шашлыка
Фото: nsn.fmnsn.fm

По его словам, металлические поверхности, которые соприкасаются с мясом, не должны быть покрыты жиром и гарью, иначе вкус шашлыка может разочаровать. Нагар, который образуется на шампурах и решетке, обладает «неприятными свойствами».

Эксперт советует тщательно очищать все металлические предметы, которые используются при приготовлении мяса.

Напомним, на территории Москвы и Санкт Петербурга разведение костров, а также использование мангалов и прочих приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня вне специально обустроенных площадок является административным правонарушением.

Еда,Сергей Малоземов,
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