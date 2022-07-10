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1 час назад

Диетолог рассказала о необычных свойствах щавеля

Москва24

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в разговоре с Москвой 24 рассказала, что щавель помогает сохранить здоровье зубов, а также защищает кожу изнутри от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Диетолог рассказала о необычных свойствах щавеля
Фото: m24.rum24.ru

По словам эксперта, в состав этого растения входит много дубильных веществ, которые обладают бактерицидными свойствами. Они уничтожают бактерии, способствующие развитию кариеса, и помогают поддерживать благоприятную микрофлору в полости рта. Поэтому щавель рекомендуется употреблять после еды, говорит Марина Макиша.

В состав щавеля входит и витамин К, который способствует усвоению кальция и его "отправке" в нужные места – кости и зубы. Также он нормализует свертываемость крови, отметила диетолог в интервью программе "Доктор 24". Помимо прочего, в этом растении содержится щавелевая кислота и витамин С. Кроме того, щавель является источником витамина А и бета-каротина.

"Бета-каротина там почти 50% от суточной потребности. А это значит, что он помогает нам защищать кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Потому что бета-каротин и витамин А являются мощными антиоксидантами, которые снижают активность свободных радикалов, повреждающих наши клетки и вызывающих раннее старение", – подчеркнула диетолог.

Ранее россиянам рассказали про самый полезный летний фрукт. По мнению врача-диетолога Михаила Гинзбурга, такого звания заслуживают яблоки. В них содержится кверцетин – флавоноид, который способствует улучшению состояния сосудистой стенки и защищает от атеросклероза.

Еда,Михаил Гинзбург,
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