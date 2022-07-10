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3 часа назад

Для прекрасного летнего завтрака: готовим брускетту с черешней и нектаринами

Eva.ru

Летние завтраки могут стать настоящим гастрономическим удовольствием, если вы введете за правило пробовать что-то новое. Приготовьте брускетты по предложенному рецепту — обилие сезонных фруктов позволяет включить кулинарную фантазию по максимуму.

Для летнего завтрака: брускетта с черешней и нектаринами
Фото: Eva.ruEva.ru

Ингредиенты:

  • 2 ломтика багета
  • 100 г запеченной куриной грудки
  • 50 г козьего сыра или обычной феты
  • 2 ст.л. сливочного масла листики свежей мяты
  • 1 нектарин
  • 2 горсти черешни
  • тимьян, перец, соль - по вкусу
  • мед или бальзамический соус для подачи

Процесс приготовления:

Ломтики хлеба обжариваем на сковороде или в тостере. Нектарин нарезаем ломтиками и обжариваем на сковороде с добавлением сливочного масла и сахара. На хрустящие ломтики хлеба выкладываем слайсы куриного филе, крошим сыр, выкладываем нектарины, половинки черешен, посыпаем душистым перцем и тимьяном. При желании можно добавить орешки/семечки; мед или бальзамический уксус. Украшаем мятными листиками. Все готово!

Еда,
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