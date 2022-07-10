Для летнего завтрака: брускетта с черешней и нектаринами

Летние завтраки могут стать настоящим гастрономическим удовольствием, если вы введете за правило пробовать что-то новое. Приготовьте брускетты по предложенному рецепту — обилие сезонных фруктов позволяет включить кулинарную фантазию по максимуму.

Процесс приготовления:

Ломтики хлеба обжариваем на сковороде или в тостере. Нектарин нарезаем ломтиками и обжариваем на сковороде с добавлением сливочного масла и сахара. На хрустящие ломтики хлеба выкладываем слайсы куриного филе, крошим сыр, выкладываем нектарины, половинки черешен, посыпаем душистым перцем и тимьяном. При желании можно добавить орешки/семечки; мед или бальзамический уксус. Украшаем мятными листиками. Все готово!