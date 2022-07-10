Почему нельзя покупать нарезанный хлеб: три причины

Прежде всего, говорит специалист, нарезанный хлеб стоит больше ненарезанного, так что покупатели переплачивают за удобство. Но это не самое страшное. Гораздо хуже, что у нарезанного хлеба площадь для образования плесени куда больше, а значит, он меньше хранится, и плесень образуется куда быстрее. Также машины, которые режут хлеб, обрабатываются маслами. Чтобы снизить затраты на производство, производители используют некачественные масла. Так масляный хлеб становится еще более вредным, пишет «ОСН». Врач отмечает, что хлеб, помимо масел, обрабатывают консервантами на основе аскорбиновой кислоты и этилового спирта. Поэтому нарезанный хлеб получается еще и «консервированным». Ранее «ФедералПресс» писал о том, что может испортить вкус шашлыка. Телеведущий Сергей Малоземов рассказал об одном немаловажном факторе, который может испортить блюдо. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева