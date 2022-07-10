Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
1 час назад

Почему нельзя покупать нарезанный хлеб: три причины

РИА "ФедералПресс"

Диетолог-нутрициолог Ольга Алемайкина рассказала, почему нельзя покупать нарезанный хлеб и чем он опасен для здоровья.

Почему нельзя покупать нарезанный хлеб: три причины
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Прежде всего, говорит специалист, нарезанный хлеб стоит больше ненарезанного, так что покупатели переплачивают за удобство. Но это не самое страшное. Гораздо хуже, что у нарезанного хлеба площадь для образования плесени куда больше, а значит, он меньше хранится, и плесень образуется куда быстрее. Также машины, которые режут хлеб, обрабатываются маслами. Чтобы снизить затраты на производство, производители используют некачественные масла. Так масляный хлеб становится еще более вредным, пишет «ОСН». Врач отмечает, что хлеб, помимо масел, обрабатывают консервантами на основе аскорбиновой кислоты и этилового спирта. Поэтому нарезанный хлеб получается еще и «консервированным». Ранее «ФедералПресс» писал о том, что может испортить вкус шашлыка. Телеведущий Сергей Малоземов рассказал об одном немаловажном факторе, который может испортить блюдо. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева

Еда,Полина Зиновьева,Сергей Малоземов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители