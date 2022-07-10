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3 часа назад

Из каких огурцов получаются лучшие соленья

РИА "ФедералПресс"

В России наступает сезон огурцов, а значит, скоро можно будет делать из них и заготовки на зиму. Однако далеко не все огурцы годятся для засолки и консервации. Разбираемся, из каких огурцов получаются лучшие соленья.

Из каких огурцов получаются лучшие соленья
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Для создания заготовок на зиму прекрасно подойдут засолочные огурцы. Они обладают плотной, но тонкой кожицей, имеют множество бугорков или шипов. Они чаще всего короткие и не толстые, с плотной и хрустящей мякотью. Не стоит забывать и о специальных огурцах для консервирования. Их обычно маринуют или солят в банке. У них не очень плотная кожица, что позволяет им пропитываться рассолом, при этом, не превращаясь «в кашу». К этому виду огурцов относятся пикули, корнишоны и зеленцы, передает портал «Гастрономъ».

Для засолки точно не подойдут огурцы, обладающие одним или несколькими свойствами из ниже перечисленных: водянистые; с толстой кожурой; с пористой мякотью; с большим количеством семян или с крупными семенами; с пустотами внутри; с горечью.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что россиянам дали советы по использованию табачной пыли на огороде. Оказалось, что она прекрасно справляется со всевозможными вредителями.

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