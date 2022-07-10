Раскрыты полезные свойства малины и черники

Полезные свойства созревающих в июле ягод — малины и черники — в беседе с «Вечерней Москвой» раскрыла диетолог Елена Соломатина.

Фото: Мослента Мослента

По ее словам, малина является одной из самых аппетитных и полезных июльских ягод. Она способствует снижению веса, улучшает настроение и состояние кожи, повышает иммунитет и является прекрасным средством при простуде.

Черника же замедляет процесс старения организма, улучшает работу пищеварительной системы и обладает бактерицидными свойствами, продолжила Соломатина. «У черники полезные вещества находятся не только в ягодах, но и в листьях. Применяют свежий продукт при лечении цинги. Листья ягоды используют для приготовления средств от болезней желудочно-кишечного тракта и при проблемах со зрением», — рассказала она.

Черника применяется также при лечении язв и ожогов, гингивитов и стоматитов, добавила диетолог.