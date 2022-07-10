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1 час назад

Диетолог назвала продукты, которые помогут пережить жару

Ura.Ru

В жаркую погоду необходимо отдавать предпочтение свежим овощам и фруктам и исключать калорийные блюда из рациона. О подходящем для жары питании рассказала диетолог Анжелика Дюваль.

Диетолог назвала продукты, которые помогут пережить жару
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Отдавайте предпочтение свежим овощам, фруктам, ягодам и зелени, а также делайте домашние лимонады, к примеру, на основе зеленого чая или минеральной воды. Подсластить их можно натуральным и полезным сахарозаменителем — сиропом топинамбура»,

— сказала Дюваль в беседе с агентством «Ридус».

Диетолог порекомендовала включить в рацион приготовленные в духовке или на пару белковые продукты (белую рыбу и нежирные сорта мяса).

«В жаркую погоду лучше исключить калорийные блюда, жирное мясо, пищу, богатую консервантами, например полуфабрикаты, а также сладости, газировку и соки. Такие продукты провоцируют воспаление, а вместе с перегреванием организма это еще больше усугубляет самочувствие в жару»,

— добавила она.

Еда,
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