Диетолог назвала продукты, которые помогут пережить жару

«В жаркую погоду лучше исключить калорийные блюда, жирное мясо, пищу, богатую консервантами, например полуфабрикаты, а также сладости, газировку и соки. Такие продукты провоцируют воспаление, а вместе с перегреванием организма это еще больше усугубляет самочувствие в жару»,