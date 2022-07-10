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1 час назад

Шеф-повар дала советы по приготовлению куриного шашлыка

Мослента

Советы по приготовлению куриного шашлыка «Газете.Ru» дала бренд-шеф сети правильных вещей для кухни Williams Et Oliver Надежда Любимова. По ее мнению, мясо курицы будет «неинтересным» без пряностей.

Шеф-повар дала советы по приготовлению куриного шашлыка
Фото: МослентаМослента

«Куркума, копченая паприка, зира отлично подойдут и подчеркнут вкус куриного мяса. Также в куриные маринады хорошо добавлять чеснок — он придает дополнительный пикантный оттенок вкусу мяса и делает его более ароматным. Розмарин, тимьян и другие ароматные травы тоже хорошо гармонируют с курицей. Главное — не мешать все сразу, а определиться с тем, какой вкус вы хотите сделать наиболее ярким»,

— сказала Любимова.

Шеф-повар посоветовала отказаться от специй в пакетиках с надписью «Для курицы», продающихся в супермаркетах. По ее словам, в такие часто добавляют всевозможные усилители вкуса, используют приправы плохого качества.

«Лучше смешайте все сами на глаз и будьте творцом своего уникального вкуса шашлыка»,

— предложила Любимова.

Мариновать крылья специалист рекомендует около часа, голени и окорочка — не менее трех часов, грудку — минимум шесть часов. В противном случае, шашлык получится суховатым, уверена она.

Томаты в собственном соку, соль, красный перец, соевый соус, винный уксус, соус шрирача, паста кочучжан и немного смеси карри — вот что потребуется для приготовления идеального острого маринада для куриных крыльев, считает Любимова.

«Крылья промойте, просушите и нарежьте на части. Все ингредиенты для соуса пробейте блендером, залейте им крылья и дайте промариноваться. Прожарьте крылья на гриле до готовности»,

— дала рекомендации бренд-шеф.

Еда,Надежда Любимова,
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