Шеф-повар дала советы по приготовлению куриного шашлыка

«Куркума, копченая паприка, зира отлично подойдут и подчеркнут вкус куриного мяса. Также в куриные маринады хорошо добавлять чеснок — он придает дополнительный пикантный оттенок вкусу мяса и делает его более ароматным. Розмарин, тимьян и другие ароматные травы тоже хорошо гармонируют с курицей. Главное — не мешать все сразу, а определиться с тем, какой вкус вы хотите сделать наиболее ярким»,