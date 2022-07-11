Росконтроль раскрыл лучшие марки кофе

В первую очередь эксперты проверили растворимый кофе, который традиционно стоит дешевле, чем зерновой. Оказалось, что даже такие образцы могут быть натуральными и безопасными.

Лучшим из сублимированных вариантов кофе Росконтроль признал Jardin. В нем не было обнаружено ни антибиотиков, ни пестицидов, ни других вредных веществ, которые могли бы отправить продукт в черный список. Более того, сорт кофе совпал с указанным на упаковке – это была арабика.