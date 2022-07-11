Росконтроль раскрыл лучшие марки кофе

Эксперты Росконтроля раскрыли россиянам лучшие марки кофе. Специалисты изучили несколько сотен образцов и выбрали те, что наиболее отвечают требованиям безопасности.
В первую очередь эксперты проверили растворимый кофе, который традиционно стоит дешевле, чем зерновой. Оказалось, что даже такие образцы могут быть натуральными и безопасными.
Лучшим из сублимированных вариантов кофе Росконтроль признал Jardin. В нем не было обнаружено ни антибиотиков, ни пестицидов, ни других вредных веществ, которые могли бы отправить продукт в черный список. Более того, сорт кофе совпал с указанным на упаковке – это была арабика.
К числу лучших марок растворимого кофе эксперты также отнесли Jacobs Monarch, Today, Nescafe Classic и Tchibo Exclusive.
Среди образцов молотого кофе специалисты выделили марки Dallmayr prodomo и Davidoff.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что будет, если пить растворимый кофе каждый день.