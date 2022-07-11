Эксперт объяснила, как сделать мороженое полезным

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян объяснила, как сделать популярный летний десерт полезным и превратить его в элемент здорового питания, сообщает PRIMPRESS.
По словам эксперта, мороженое принято считать вредным для здоровья. Это летнее лакомство содержит много сахара, консервантов, растительных масел и продуктов глубокой переработки, все эти вещества негативно влияют на организм. Однако она отметила, что если готовить мороженое самим, то можно минимизировать ущерб.
Кроме того, она рекомендует добавлять в мороженое зелень и и овощи. Так, можно приготовить пломбир из горошка или томатов с базиликом. Диетолог отметила, что блюдо, содержащее такие ингредиенты, окажет благотворное влияние на кишечник.