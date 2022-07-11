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40 минут назад

Эксперт объяснила, как сделать мороженое полезным

Primpress

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян объяснила, как сделать популярный летний десерт полезным и превратить его в элемент здорового питания, сообщает PRIMPRESS.

Эксперт объяснила, как сделать мороженое полезным
Фото: PrimpressPrimpress

По словам эксперта, мороженое принято считать вредным для здоровья. Это летнее лакомство содержит много сахара, консервантов, растительных масел и продуктов глубокой переработки, все эти вещества негативно влияют на организм. Однако она отметила, что если готовить мороженое самим, то можно минимизировать ущерб.

Кроме того, она рекомендует добавлять в мороженое зелень и и овощи. Так, можно приготовить пломбир из горошка или томатов с базиликом. Диетолог отметила, что блюдо, содержащее такие ингредиенты, окажет благотворное влияние на кишечник.

Еда,
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