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45 минут назад

Насколько сокращает продолжительность жизнь подсаливание пищи

Ferra.ruиещё 1

Исследователи изучили данные 500 000 британцев и пришли к выводу, что подсаливание приготовленной пищи сокращает продолжительность жизни.

Насколько сокращает продолжительность жизнь подсаливание пищи
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ученые обнаружили, что постоянное добавление соли в пищу сокращает ожидаемую продолжительность жизни более чем на два года для мужчин и на полтора года для женщин. Это не касается добавления приправ в процессе приготовления.

Учёные уже давно говорят о вреде соли для организма. Но потребление соли трудно отследить точно, потому что многие пищевые продукты, который продаются в магазинах, уже содержат большое количество этой добавки. Примерно 70% потребления соли жителем западных стран приходится на обработанные и готовые продукты, а 8-20% — на прямое досаливание пищи.

Результаты исследования показали, что по сравнению с теми, кто никогда или редко добавлял соль, у тех, кто всегда подсаливал пищу, риск преждевременной смерти был на 28% выше.

Еда,
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