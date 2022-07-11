Врач рассказала о влиянии огурцов на организм

Огурцы содержат не только полезные, но и вредные минеральные вещества, заявила в беседе с радио Sputnik врач-диетолог Анжелика Дюваль. Она рассказала, как правильно употреблять этот продукт.

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Врач подчеркнула, что самыми полезными будут плоды, выращенные на грядке самостоятельно, поскольку «мы четко контролируем, какими удобрениями пользуемся при посадке, и четко знаем, что нет никакой химии».

Кроме того, в жаркую погоду с помощью огурца можно нормализовать артериальное давление, приготовив сок или лимонад с добавлением минеральной воды, мяты и апельсина, продолжила диетолог. Такие напитки рекомендованы людям, страдающим гипертонией.

«Если мы говорим о покупных огурцах, все-таки, не каждый их выращивает, я рекомендую счищать кожуру, потому что именно там скапливаются нитраты и химические вещества, входившие в состав удобрений»,

— посоветовала Дюваль.