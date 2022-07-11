Врач рассказала о влиянии огурцов на организм

Огурцы содержат не только полезные, но и вредные минеральные вещества, заявила в беседе с радио Sputnik врач-диетолог Анжелика Дюваль. Она рассказала, как правильно употреблять этот продукт.
Врач подчеркнула, что самыми полезными будут плоды, выращенные на грядке самостоятельно, поскольку «мы четко контролируем, какими удобрениями пользуемся при посадке, и четко знаем, что нет никакой химии».
Кроме того, в жаркую погоду с помощью огурца можно нормализовать артериальное давление, приготовив сок или лимонад с добавлением минеральной воды, мяты и апельсина, продолжила диетолог. Такие напитки рекомендованы людям, страдающим гипертонией.
«Если мы говорим о покупных огурцах, все-таки, не каждый их выращивает, я рекомендую счищать кожуру, потому что именно там скапливаются нитраты и химические вещества, входившие в состав удобрений»,
— посоветовала Дюваль.
В свою очередь, врач-диетолог Елена Тихомирова, чьи слова приводит Infox, рассказала о продуктах, употребление которых может ускорить процесс старения. К ним можно отнести конфеты, сладкие газированные напитки, молочные продукты с высоким содержанием сахара, а также мед, варенье, зефир, выпечку. В список попали и соленая рыба, различные снеки и закуски, а также алкогольные напитки.