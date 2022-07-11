Диетолог рассказал о пользе замороженных овощей

Замороженные овощи полезнее свежих, заявил независимый диетолог Руслан Алиев . В своем Telegram-канале он рассказал , что в них лучше и дольше сохраняются важные витамины и минералы.

Специалист подчеркнул, что польза свежих овощей неоспорима, но при хранении всего за несколько недель они теряют большинство ценных для здоровья микроэлементов, например, количество витамина С в них снижается на 75 процентов. В то же время если урожай резко заморозить через несколько часов после сбора, почти все важные витамины удастся сохранить.