Названы самые вредные продукты для завтрака

Есть тяжелые продукты на завтрак не стоит. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с Москвой 24.

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Утренний прием пищи должен быть максимально комфортным для пищеварения и содержать достаточное количество килокалорий, которые способны легко усваиваться.

"Самыми вредными стоит назвать продукты, которые достаточно сложно перевариваются и очень тяжелые. Это любое жирное мясо, свинина, даже жирная говядина. Их лучше не использовать", – объяснил врач.

Сложнокомпонентные блюда, вроде макарон с грибами, маслом и сыром, на завтрак нежелательны. Блюда с салом или переизбытком жиров также нежелательны. Такие блюда тяжело перевариваются и сильно нагружают желудочно-кишечный тракт. Это прибавляет лишние калории и приводит к тяжести в течение дня.

Фастфуд и полуфабрикаты также нежелательны. И даже яичница может быть вредной.

"Если она пережарена, в шкварках темного цвета, то такой продукт есть в общем-то можно, но пользы от него будет немного", – объяснил Арзамасцев.

Диетолог советует есть на завтрак крупы, которые требуется долго варить (например, гречку или геркулес).

"Потому что быстрого приготовления – это уже крупы, содержащие простые углеводы, они не подойдут. Нам нужны сложные", — считает он.

Другим хорошим вариантом для завтрака будет творог и омлет из двух-трех яиц.

"Белок – достаточно легкоусваяемый продукт, не требующий серьезной работы желудочно-кишечного тракта в отличие от мяса. Потребление белковых продуктов утром не будет давать чувства тяжести", — отметил нутрициолог.