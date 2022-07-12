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1 час назад

В Роскачестве рассказали, как выбрать недорогое вино

Диана Товсепова

Россиянам рассказали, что при покупке вина в ценовом сегменте от 300 ₽ до 500 ₽ нужно обращать внимание на цвет напитка и год урожая. Об этом сообщили РИА Новости в Роскачестве.

"Большинство недорогих вин, как белых, так и красных, делаются по таким технологиям, которые позволяют вину лучше всего раскрыться именно в молодости. Для хранения подходят вина, выдержанные в бочках, которые, как правило, далеко не дешевы (точно дороже 500 рублей за бутылку). Если вину 3-5 лет, а оно еще не продалось за небольшие деньги, значит, в лучшем случае оно будет "уставшим" - неярким и не очень вкусным. А в худшем случае больше похожим на уксус, чем на вино", — сказано в сообщении.

Эксперты объяснили, что белые и розовые вина в прозрачном стекле быстрее "старятся" на полках и больше подвержены воздействию солнца. По этой причине стоит обращать внимание на внешний вид вина в бутылке.

"Недорогое белое вино не должно быть желтоватым, похожим по цвету на пиво или растительное масло. Цвет качественного белого вина светло-желтый, даже слегка зеленоватый ("янтарными" могут быть только вина, сделанные по специальной технологии - "оранж", о чем обычно пишут на этикетках). Розовое вино должно быть именно розовым, а не рыжим, "кирпичным", - добавили эксперты.

Ранее мы писали о том, зачем римляне пили вино со свинцом.

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