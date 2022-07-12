В Роскачестве рассказали, как выбрать недорогое вино

"Большинство недорогих вин, как белых, так и красных, делаются по таким технологиям, которые позволяют вину лучше всего раскрыться именно в молодости. Для хранения подходят вина, выдержанные в бочках, которые, как правило, далеко не дешевы (точно дороже 500 рублей за бутылку). Если вину 3-5 лет, а оно еще не продалось за небольшие деньги, значит, в лучшем случае оно будет "уставшим" - неярким и не очень вкусным. А в худшем случае больше похожим на уксус, чем на вино", — сказано в сообщении.