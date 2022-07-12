Врач назвала опасность гречневой диеты

Популярные диеты, в которых гречка используется как монопродукт, могут быть опасными, несмотря на полезные свойства этой крупы. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина «Вечерней Москве».
Рацион из гречки возможен, если человек хочет устроить разгрузочные дни. Но такая диета не должна продолжаться более трех суток.
В противном случае это может привести к проблемам.
«Если практиковать такой способ всю неделю, тогда у вас может случиться нервный срыв. Если вы готовы к эмоциональным качелям, то питание одной лишь только гречкой — для вас», — считает Соломатина.
По словам диетолога, можно выбрать более сбалансированный рацион, если включить в него яйца, молочные продукты и постное мясо.
В таком случае человек сможет придерживаться такого меню 21 день и не испытывать при этом проблем с эмоциональной стабильностью.
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