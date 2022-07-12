Врач назвала опасность гречневой диеты

Популярные диеты, в которых гречка используется как монопродукт, могут быть опасными, несмотря на полезные свойства этой крупы. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина «Вечерней Москве».

Фото: Дело Вкуса, delo-vcusa.ru Дело Вкуса, delo-vcusa.ru

Рацион из гречки возможен, если человек хочет устроить разгрузочные дни. Но такая диета не должна продолжаться более трех суток.

В противном случае это может привести к проблемам.

«Если практиковать такой способ всю неделю, тогда у вас может случиться нервный срыв. Если вы готовы к эмоциональным качелям, то питание одной лишь только гречкой — для вас», — считает Соломатина.

По словам диетолога, можно выбрать более сбалансированный рацион, если включить в него яйца, молочные продукты и постное мясо.

В таком случае человек сможет придерживаться такого меню 21 день и не испытывать при этом проблем с эмоциональной стабильностью.