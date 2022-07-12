Помогут похудеть: 5 видов чая для фигуры мечты

С помощью напитка можно усмирить аппетит и зарядиться бодростью.

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Конечно, искать волшебную таблетку, которая сделает фигуру идеальной за пару недель бессмысленно. Главными помощниками в борьбе с лишними килограммами остаются правильное питание и активный образ жизни. Но отказываться от небольших хитростей, которые ускоряют метаболизм, не стоит: они поспособствуют тому, что килограммы начнут таять быстрее.

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Отличный вариант — чаи. В этих напитках содержится много антиоксидантов, нормализующих обмен веществ, кроме того, они усмиряют аппетит, а значит, не дадут съесть лишнего.

Черный чай

Этот привычный напиток распространен почти во всех странах мира. Он ароматный, отлично утоляет жажду, обладает приятным, немного терпким вкусом. В черном чае содержится умеренная доза кофеина, который помогает расщеплению жиров и утилизации лишних калорий.

Кроме того, напиток богат флавонами, которые ускоряют метаболизм. Специалисты по питанию рекомендуют выпивать одну-две чашки черного чая в день, но лучше делать это утром, чтобы избежать проблем со сном.

Каркаде

Яркий розовый чай — настоящее спасение в жару. Его можно пить холодным, он отлично избавляет от жажды. Каркаде заряжает энергией на несколько часов и отбивает аппетит. Напиток рекомендуют употреблять до тренировки, чтобы взбодриться, но пить каркаде на ночь рискованно, можно заработать бессонницу.

Матча

Зеленый яркий напиток стал известен в нашей стране не так давно, но в Азии его любят уже много сотен лет. В матче содержатся вещества, которые окисляют жиры и замедляют всасывание углеводов, а значит облегчают процесс похудения. Пить необычный чай можно и утром, и перед интенсивной работой — он помогает победить аппетит и зарядиться энергией.

Зеленый чай

Этот напиток особенно известен желающим похудеть. И для этого есть множество причин: зеленый чай перебивает аппетит, помогает устранить отеки, в нем много кахетинов, которые участвуют в сжигании жира.

Как и черный, этот чай может слишком бодрить, поэтому вечером стоит заменить его травяным отваром из ромашки, мята, мелиссы.

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