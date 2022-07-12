Помогут похудеть: 5 видов чая для фигуры мечты

С помощью напитка можно усмирить аппетит и зарядиться бодростью.
Конечно, искать волшебную таблетку, которая сделает фигуру идеальной за пару недель бессмысленно. Главными помощниками в борьбе с лишними килограммами остаются правильное питание и активный образ жизни. Но отказываться от небольших хитростей, которые ускоряют метаболизм, не стоит: они поспособствуют тому, что килограммы начнут таять быстрее.
Отличный вариант — чаи. В этих напитках содержится много антиоксидантов, нормализующих обмен веществ, кроме того, они усмиряют аппетит, а значит, не дадут съесть лишнего.
Этот привычный напиток распространен почти во всех странах мира. Он ароматный, отлично утоляет жажду, обладает приятным, немного терпким вкусом. В черном чае содержится умеренная доза кофеина, который помогает расщеплению жиров и утилизации лишних калорий.
Кроме того, напиток богат флавонами, которые ускоряют метаболизм. Специалисты по питанию рекомендуют выпивать одну-две чашки черного чая в день, но лучше делать это утром, чтобы избежать проблем со сном.
Яркий розовый чай — настоящее спасение в жару. Его можно пить холодным, он отлично избавляет от жажды. Каркаде заряжает энергией на несколько часов и отбивает аппетит. Напиток рекомендуют употреблять до тренировки, чтобы взбодриться, но пить каркаде на ночь рискованно, можно заработать бессонницу.
Зеленый яркий напиток стал известен в нашей стране не так давно, но в Азии его любят уже много сотен лет. В матче содержатся вещества, которые окисляют жиры и замедляют всасывание углеводов, а значит облегчают процесс похудения. Пить необычный чай можно и утром, и перед интенсивной работой — он помогает победить аппетит и зарядиться энергией.
Этот напиток особенно известен желающим похудеть. И для этого есть множество причин: зеленый чай перебивает аппетит, помогает устранить отеки, в нем много кахетинов, которые участвуют в сжигании жира.
Как и черный, этот чай может слишком бодрить, поэтому вечером стоит заменить его травяным отваром из ромашки, мята, мелиссы.
Этот вид чая не так распространен, как зеленый, но не менее полезен: содержащиеся в напитке элементы сказываются на усвоении организмом жиров. В исследовании 2009 года более 66% участников с избыточным весом после шестинедельного эксперимента, во время которого они выпивали 8 граммов чая улун в день, потеряли около 1 кг только благодаря тому, что включили этот напиток в свой рацион.