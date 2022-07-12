Говяжьи ребра — источник высококачественного белка, коллагена, витаминов группы В, Н и РР. Обязательно включать их в рацион нужно тем, кто хочет повысить уровень гемоглобина в крови. При этом большинство хозяек используют говяжьи ребра только для приготовления супов, отдавая чаще предпочтение свиным.

Шеф-повар @bistrie.recepty2.0 уверен, что приготовить вкусно говяжьи ребрышки можно. По его словам, все дело в "волшебном" маринаде. В своем TikTok-аккаунте он опубликовал видео с рецептом. Ролик собрал 74,5 тысячи лайков, 464 комментария и 38,5 тысяч репостов.