Названы фрукты для сохранения красоты и здоровья после 50 лет

Зеленые яблоки способствуют сохранению красоты и здоровья, заявила диетолог Кэролайн Томпсон. В беседе с изданием Eat This, Not That! она назвала их лучшим продуктом для продления молодости, а также перечислила другие фрукты, которые стоит включить в рацион после 50 лет.

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Специалистка объяснила, что в зеленых яблоках содержится клетчатка и большое количество ценных витаминов и микроэлементов, поэтому они станут прекрасным перекусом или десертом, который поможет поддерживать стабильный уровень энергии без скачков сахара в крови и поспособствует профилактике диабета в зрелом возрасте.

Еще одним доступным фруктом, который поможет продлить молодость и сохранить хорошее самочувствие, Томпсон назвала апельсины. По ее словам, в них много калия — микроэлемента, необходимого для профилактики гипертонии и таких сердечно-сосудистых заболеваний, как инфаркт и инсульт.