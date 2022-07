Названы фрукты для сохранения красоты и здоровья после 50 лет

Зеленые яблоки способствуют сохранению красоты и здоровья, заявила диетолог Кэролайн Томпсон. В беседе с изданием Eat This, Not That! она назвала их лучшим продуктом для продления молодости, а также перечислила другие фрукты, которые стоит включить в рацион после 50 лет.