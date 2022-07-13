Какие продукты в сочетании с кофе испортят вашу фигуру

Так ли безопасен ваш любимый напиток.
Кажется, что кофе едва ли может нанести вред, если знать меру и не заливать в себя этот напиток литрами. И все же диетологи советуют тщательно подбирать продукты, которые вы планируете сочетать с кофе, при этом пытаясь поддержать фигуру в порядке.
Очень часто можно заметить, что к сочным стейкам в ресторанах заказывают в дополнение чашечку крепкого кофе или кофейный напиток. Многие даже не задумываются о том, какой вред может нанести такое сочетание. Все дело в том, что вместе с мясными продуктами мы, как правило, употребляем овощи или злаковые продукты, богатые цинком. Этот элемент прекрасно ладит с животным белком и активно всасывается в организме. Но если вы начнете запивать подобное сочетание кофе, вы нарушите процесс и лишите организм значительного количества цинка, а дисбаланс микроэлементов в организме не даст вам полноценно прокачать мышцы и наладить пищеварение для работы над фигурой мечты.
Для людей, страдающих из-за проблем с ЖКТ, такой коктейль будет просто «убийственным». Помимо того что кислотность повысится в несколько раз, кофе может в несколько раз усилить действие алкоголя. Если вы не знаете, что вам трудно рассчитать дозу алкоголя и вы можете потерять контроль, откажитесь от подобного сочетания. Или ограничьтесь одним бокалом вина и чашечкой некрепкого кофе. Стоит ли говорить, что пока организм занят выводом токсинов и налаживанием работы желудка, ему не до сжигания жирового слоя, который мешает вам, наконец, раздеться на пляже. Да и алкоголь «подарит» вам приличное количество лишних и «пустых» калорий.
В современных условиях дефицит железа в организме — обычное дело, а потому диетологи настоятельно рекомендуют обогатить свой рацион и, если этого недостаточно, озаботиться покупкой добавок. Но знаете ли вы, что даже самый богатый железом продукт абсолютно бесполезен, если вы будете употреблять его в пищу вместе с кофе. Все дело в том, что в кофе содержатся дубильные вещества, которые мешают железу нормально усвоиться. Недостаток железа в организме приводит к общей слабости, что снизит эффективность и длительность тренировок в спортзале.