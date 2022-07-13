Какие продукты в сочетании с кофе испортят вашу фигуру

Так ли безопасен ваш любимый напиток.

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Кажется, что кофе едва ли может нанести вред, если знать меру и не заливать в себя этот напиток литрами. И все же диетологи советуют тщательно подбирать продукты, которые вы планируете сочетать с кофе, при этом пытаясь поддержать фигуру в порядке.

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Мясо «не подружится» с кофе

Очень часто можно заметить, что к сочным стейкам в ресторанах заказывают в дополнение чашечку крепкого кофе или кофейный напиток. Многие даже не задумываются о том, какой вред может нанести такое сочетание. Все дело в том, что вместе с мясными продуктами мы, как правило, употребляем овощи или злаковые продукты, богатые цинком. Этот элемент прекрасно ладит с животным белком и активно всасывается в организме. Но если вы начнете запивать подобное сочетание кофе, вы нарушите процесс и лишите организм значительного количества цинка, а дисбаланс микроэлементов в организме не даст вам полноценно прокачать мышцы и наладить пищеварение для работы над фигурой мечты.

Кофе «не терпит» алкоголь

Для людей, страдающих из-за проблем с ЖКТ, такой коктейль будет просто «убийственным». Помимо того что кислотность повысится в несколько раз, кофе может в несколько раз усилить действие алкоголя. Если вы не знаете, что вам трудно рассчитать дозу алкоголя и вы можете потерять контроль, откажитесь от подобного сочетания. Или ограничьтесь одним бокалом вина и чашечкой некрепкого кофе. Стоит ли говорить, что пока организм занят выводом токсинов и налаживанием работы желудка, ему не до сжигания жирового слоя, который мешает вам, наконец, раздеться на пляже. Да и алкоголь «подарит» вам приличное количество лишних и «пустых» калорий.

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